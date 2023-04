Medizinische Versorgung Bange Frage in Zeitz: Wohin mit kranken Kindern nach Schließung der Pädiatrie im SRH-Klinikum?

Ab Mai gibt es keine Kinderstation mehr am Zeitzer SRH-Klinikum. Das wirft viele Fragen auf. Was Klinikbetreiber SRH sagt – und was auf die Eltern zukommt.