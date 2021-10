Kinder kommen auf ihre Kosten

Zeitz/MZ - Am frühen Nachmittag hat die Sonne den Nebel vertrieben, und viele gut gelaunte Zeitzer und Gäste aus Weißenfels, Freyburg, Leipzig oder Halle bummelten durch die Zeitzer Innenstadt. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe Kulturshopping hatten Stadtmarketingverein und Händler noch einmal alle Kräfte mobilisiert und ein Programm auf die Beine gestellt, dass Jung und Alt anzog. Vor allem die Kinder kamen auf ihre Kosten. Und das freute die Eltern.

Zufällig hier gelandet

Birte Schäfer aus Leipzig war mit ihrer Familie zufällig in der Innenstadt gelandet, weil die Kinder Eis essen wollten. „Karussell und Glücksrad sind jetzt natürlich interessanter“, meinte sie lachend. „Das ist richtig nett, klein, aber wirklich fein.“ Ein Bummel an den Marktständen stand nun ebenso an, wie ein Besuch in dem ein oder anderen Geschäft. Immerhin hatten sich die Händler einiges einfallen lassen, um die Kunden zu überraschen. Und für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt, so dass die Familie kurzerhand beschloss, den Aufenthalt in Zeitz zu verlängern.

Marktbühne und Straßenmusikanten

Bis 22 Uhr war am Samstag Stimmung und vor allem Musik versprochen. Auf der Marktbühne gaben sich die Bands die Mikrofone in die Hand. Sandy und Kathi freuten sich auf Max Schwanethal. „Es hat so lange gedauert, bis mal wieder was los ist in Zeitz, wir freuen uns einfach“, meinten die Schülerinnen. Eigentlich hätte an diesem Wochenende das große Stadtfest, das Zuckerfest, stattgefunden. Coronabedingt und mangels Veranstalter fiel es zum zweiten Mal in Folge aus. Der Stadtmarketingverein hatte deshalb die Woche zur Zuckerrübenwoche erklärt. „Das fängt klein an, aber das kann wachsen“, meinte die Floristin und Inhaberin von Blumen-Pitzschler Sandra Fandrich, die mit ihrem Team einen Stand am Roßmarkt aufgebaut hatte.