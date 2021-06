Kinder in Zeitzer Kita danken für Fördergeld vom Bund

Zeitz - Am Dienstag überreichte Landrat Götz Ulrich (CDU) der evangelischen Kindertagesstätte St. Michael in der Zeitzer Bornpromenade einen Fördermittelbescheid des Bundes über etwa 85.000 Euro.

„Ich habe Geld mit, nicht für ein ganzes Haus, aber für Sachen an dem Haus“, erklärte der Landrat den Kleinen. Mit den Fördermitteln sollen das Dach, der Erker und Fassadenschäden der Villa repariert und erneuert werden, erklärt Kita-Leiterin Katrin Fuhrmann. An verschiedenen Stellen der Fassade bröckelt der Putz und das Dach sei undicht. Unterstützt würde das Bauvorhaben außerdem von der evangelischen Kirchgemeinde St. Michael in Zeitz mit 19.000 Euro, sagt Julia Fichtner, Prädikantin der Gemeinde. Die Kitas des Burgenlandkreises erhalten staatliche Fördermittel für Sanierungen in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Zum Ende des Besuchs bedankten sich die 30 Kindergartenkinder beim Landrat mit dem Ständchen „Wenn du fröhlich bist“ und überreichten ihm Rosen.

„Das ist schön, dass es verschiedene Träger gibt“

Besonders an der im Jahr 1947 gegründeten evangelischen Kita sei, dass die große Mehrheit der zurzeit betreuten Kinder konfessionslos sei. Nur etwa 20 Prozent kämen aus einem evangelischen Elternhaus, erklärt Fuhrmann. Es sei aber schön, dass auch die nicht konfessionell gebundenen Kinder alles in der Kita mitmachen würden.

„Das ist schön, dass es verschiedene Träger gibt und eine gewisse Pluralität, dass man sich was auswählen kann. Das ist eben im ländlichen Raum überhaupt nicht der Fall. Da gibt es eine Kita und entweder nimmt man sie oder wenn nicht, muss man weite Wege fahren“, so der Landrat. (mz)