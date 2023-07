Das Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrum im alten Bahnhof von Osterfeld lockt mit Ferienfreizeiten. Was es zu erleben gibt.

Osterfeld/MZ - Im Osterfelder Jugend- und Freizeitzentrum am alten Bahnhof dreht sich in dieser Woche alles um Recycling. Denn gemeinsam mit der Umweltschule Wethau hat die Einrichtung zu einer Ferienfreizeit eingeladen, bei der man auf Bastelmaterial setzt, das schon einmal einem anderen Zweck diente. „Wir wollen zeigen, für was man die verschiedensten Materialien wieder- oder noch einmal verwenden kann“, macht Hausleiter Frank Ellmerich deutlich.