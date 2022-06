Tag der Daseinsvorsorge Kinder aus der Kita Kunterbunt in Zeitz-Ost dürfen dem Müllauto in den Bauch schauen

Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd hat eine spannende Aktion in der Kita Kunterbunt in Zeitz-Ost organisiert. Was die Kinder alles erleben.