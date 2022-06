Zeitz/MZ/and - Ein Kind lief am Freitag in Zeitz gegen 18.40 Uhr zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn, um einen Ball zu fangen. Es näherten sich Autos. Eine Pkw-Fahrerin leitete noch ein Bremsmanöver ein, so die Polizei, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Elfjährige fiel zu Boden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.