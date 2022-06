Kiloweise Crystal Meth: Neun Jahre Haft für gebürtigen Zeitzer

Zeitz/Halle/MZ - Mit einer saftigen Gefängnisstrafe ist vor dem Landgericht in Halle der seit November laufende Prozess gegen einen gebürtigen Zeitzer beendet worden. Nach einem Dutzend Verhandlungstagen sah es das Schöffengericht als erwiesen an, dass der 43-Jährige in drei Fällen unerlaubt mit Drogen gehandelt und in zwei weiteren unerlaubt solche besessen zu haben. Nun muss er für neun Jahre hinter Gitter. Zudem sollen 193.000 Euro Erlöse eingezogen werden.

