Zeitz/MZ. - Am Freitag wollen Busfahrer im öffentlichen Nahverkehr streiken, davon sind auch die Mädchen und Jungen im Schülerverkehr im Burgenlandkreis betroffen. „Es gibt keine zentralen Vorgaben des Landesschulamtes, wie sich die jeweilige Schule am Freitag verhalten soll und auch keine einheitlichen Regelungen“, sagt Tobias Kühne, Pressesprecher des Landesschulamtes in Halle. Er rät betroffenen Eltern, sich rechtzeitig Alternativen zu suchen, um ihr Kind zur Schule zu bringen.

In der Grundschule Droßdorf lernen 134 Mädchen und Jungen. Dort geht man davon aus, dass die Mehrheit der Kinder am letzten Tag vor den Winterfeieren in die Schule kommt. In der ersten Stunde gibt es die Zeugnisse, dann wird Fasching gefeiert und mit Schwung in die Winterferien gestartet.

In der Sekundarschule Elsteraue Reuden setzt Schulleiter Dirk Zschornak darauf, dass viele der rund 300 Schüler kommen. „Bei uns gibt es die Zeugnisse planmäßig am Freitag und die Zehntklässler schreiben eine wichtige Vorprüfung am Freitag“, sagt Zschornak. Die Schule in Reuden macht daher ganz normalen Unterricht, auch alle Lehrer seien da.

Die CJD Christophorusschulen Droyßig bleiben am Freitag geschlossen. Dort kommen die Schüler nicht nur aus Droyßig und Zeitz, sondern auch aus den Regionen Weißenfels, Naumburg, Thüringen und Sachsen. „Wir haben uns für Homeschooling entschieden“, sagt Johannes Jagusch von der Schulleitung. Aus diesem Grund erhalten die rund 670 Schüler ihre Zeugnisse bereits am Donnerstag.

Im Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz gibt es zirka 590 Schüler, etwa 300 kommen davon mit dem Bus. Man geht davon aus, dass Fahrgemeinschaften gebildet werden, um Kinder in die Schule zu bringen. Wer es dennoch nicht schaffen sollte, könne sein Zeugnis in den Ferien im Sekretariat abholen, heißt es.