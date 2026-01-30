Die Stadt Zeitz will für die Sanierung kommunaler Sportstätten Fördermittel. Welche Hürden es dabei gibt.

Kein Neubau der Schwimmhalle in Zeitz mehr geplant? Welche Rolle dabei Fördermittel spielen

Wie geht es weiter mit der Schwimmhalle in Zeitz? Neubau oder Grundsanierung sind die Optionen. Entscheiden wird das Geld.

Zeitz/MZ/and. - Noch zum Jahresende gab es Hoffnung auf einen Schwimmhallenneubau in Zeitz. Da beschloss der Stadtrat die Beteiligung am Projektaufruf zur Sanierung kommunaler Sportstätten.

Das geschah mit dem Ziel, den rund 20 Millionen Euro teuren Neubau anzustreben, wenn er die wirtschaftlichere Variante wäre. Und das ist er nicht, denn die Sanierungskosten sind nur mit 8,6 Millionen Euro veranschlagt.

Dazu habe es noch einmal Beratungen gegeben, erklärte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Folglich habe die Stadt fristgerecht zum 15. Januar in der ersten Phase der Antragstellung, die lediglich das Interessenbekundungsverfahren darstellt und noch keine Fördermittelbeantragung, eine Projektskizze für die Sanierung der Schwimmhalle eingereicht.