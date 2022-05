„Kein Herz für Kinder“ - Mütter fordern seit fast 30 Jahren einen Spielplatz in Kayna

Kayna/MZ - Fröhliches Kinderlachen erfüllt den Markt von Kayna. Mädchen und Jungen im Kindergartenalter spielen rund um den Brunnen, die Mütter stehen und plaudern oder sitzen auf den Bänken. Auch einen Kaffee to go gibt es beim Bäcker Kunze oder Eis für die Kinder. „Kayna ist so ein schönes Dorf, doch wir haben leider keinen Spielplatz“, sagt Ines Köttnitz. Von 1993 bis 2000 hat sie mit ihrer Familie in Kayna gewohnt. „Seitdem kämpfen wir für einen Spielplatz in Kayna, doch getan hat sich leider nichts“, erzählt sie. Inzwischen wohnt sie im viel kleineren Nißma - dort gibt es einen schönen Spielplatz.