Droyssig/MZ - Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst, Uwe Kraneis (parteilos), sieht nach wie vor gute Chancen auf Fördergelder in zweistelliger Millionenhöhe für die umfassende Sanierung des Droyßiger Schlosses. Wie er in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses berichtete, habe die VG einen vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt, mit dem schon mal mit rund 1,5 Millionen Euro gestartet werden könnte. „Darüber soll in den nächsten Tagen in Magdeburg entschieden werden“, erklärte er.

„Hierbei geht es vor allem um Arbeitsplätze. Aber nicht nur um die Schaffung neuer, sondern auch den Erhalt bereits bestehender“

Dass Droyßig mit den öffentlichen Geldern berücksichtigt werden könnte, macht Kraneis vor allem an einem Punkt auf der Prioritätenliste aus. „Hierbei geht es vor allem um Arbeitsplätze. Aber nicht nur um die Schaffung neuer, sondern auch den Erhalt bereits bestehender“, so der Verbandsgemeindebürgermeister.

Mit den rund 40 Arbeitsplätzen in seiner Verwaltung, mit der er nach der Sanierung in das Schloss umziehen wolle, sowie weiteren fünf in der nahen Gaststätte „Landhaus Schloss Droyßig“ seien die Voraussetzungen für eine Förderung gegeben. Das habe ihm die Staatskanzlei auch so bestätigt, ohne aber eine Zusage zu machen.

Kein Glasdach über dem Innenhof des Droyßiger Schlosses

Eine Absage hat Uwe Kraneis dagegen schon von der Denkmalschutzbehörde bezüglich einer Glasüberdachung des Innenhofes bekommen. Deswegen wird über eine abgespeckte Variante für Versammlungen und Feierlichkeiten in Form eines Glashauses, ähnlich wie auf der Schönburg bei Naumburg, nachgedacht.

Sollte es zu einer Zusage für die Fördergelder kommen, werde auch eine Arbeitsgruppe im Gemeinderat gebildet, die sich mit den Details der Sanierungsmaßnahme beschäftigen will, versprach Kraneis Ausschussmitglied Anemone Just (CDU), nach deren entsprechender Anfrage. Die Verbandsgemeinde hat bereits eine Einigung über ein kostenfreies Mietverhältnis über 30 Jahre mit der Gemeinde Droyßig erzielt. Im Gegenzug kümmert sich die VG um Fördergelder für die Sanierung des Kernschlosses.