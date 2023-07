Im Chemiepark Zeitz wird seit Jahren um eine Standort-Feuerwehr gekämpft. Fördermittel fließen auch 2023 nicht. Hat man in der Gemeinde Elsteraue die Förderung vergeigt?

Puraglobe investiert Millionen in den Chemiepark Zeitz, doch wann kommt die geplante Standwortfeuerwehr?

Alttröglitz/MZ - Wird im Chemie- und Industriepark bald eine Standort-Feuerwehr errichtet oder nicht? Diese Frage beschäftigt Anwohner, Kameraden der Feuerwehr und Mitarbeiter der Verwaltung. „Die GRW-Förderung dürfte man wohl vergeigt haben“, schreibt Rüdiger Erben (SPD) an die MZ. Als Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt hatte Erben bei der Landesregierung gefragt. Denn seiner Meinung nach wäre es möglich, Vorhaben im Burgenlandkreis aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) besonders im Bereich der Infrastruktur zu fördern. Laut Erben wären die Infrastrukturmaßnahmen – also auch der Neubau einer Standort-Feuerwehr – bis zum 31. Dezember 2023 bis zu 95 Prozent gefördert. Also fragte Erben die Landesregierung, wie der aktuelle Stand ist.