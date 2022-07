Kein Bußgeld mehr: Sonnenuhr am Roßmarkt wird von Stadt Zeitz geduldet

Andreas Otto hat eine Sonnenuhr an seiner Hausfassade angebracht. Die Bußgeldandrohung der Stadt ist nun vom Tisch.

Zeitz/MZ - Eine Genehmigung für die Sonnenuhr am Roßmarkt 19 in Zeitz wird es nicht geben. Die darf offensichtlich nicht im Nachhinein erteilt werden. Allerdings spricht die Stadtverwaltung eine Duldung aus. Damit, so hofft auch Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU), sei das Problem, das sogar über Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt hat, vom Tisch.