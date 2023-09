Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kayna/MZ - Ob es wohl mit dem Teufel zugeht, wenn ein neues Wahrzeichen von Kayna schon vor der Eröffnung beschädigt wird? So geschehen am Samstag in Kayna. Doch der Reihe nach: Am 23. September soll der neue Sagenweg im Schnaudertal eröffnet werden. Auch Kayna gehört zu der 20 Kilometer langen Strecke. Vor dem ehemaligen Schloss steht eine Wanderraufe und diese Station, die Nummer 7, ist der Sage „Der Teufel auf dem Schloss Kayna“ gewidmet. Doch jener Rastplatz ist jetzt schon verschandelt worden. Am Wochenende wurde der Papierkorb umgeworfen. Überall liegen Müll und Zigarettenkippen umher. Auf den Bänken gibt es unschöne Brandflecke. „Das haben wir nun davon. Es ist der falsche Standort“, sagt Jens Rauschenbach (parteilos), stellvertretender Ortsbürgermeister in Kayna. Im Ortschaftsrat hätten einige Räte und er die Auswahl des Standortes angezweifelt. „Der ist sehr unglücklich gewählt. Das große Haus gegenüber steht leer und die Raufe ist von einer großen Hecke umgeben“, kritisiert Jens Rauschenbach. Denn das ehemalige Schloss (bis zur Eingemeindung noch Verwaltungssitz) steht seit Jahren leer, nur ab und zu trifft sich der Männergesangverein und der Ortschaftsrat tagt.