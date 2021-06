Katzenkinder in Zeitz suchen Familienanschluss

Zeitz - Katzenmädchen Dana wurde Anfang Mai geboren und ist eine von vielen Kitten, aber auch erwachsenen Katzen, die im Zeitzer Tierheim auf ein Zuhause hoffen, in dem sie bleiben und alt werden können und geliebt werden. Dana kam als Fundtier aus der Donaliesstraße ins Tierheim.

„Sie ist eines von derzeit 25 Katzenkindern, die im Tierheim leben“, sagt Jacqueline Just, die die Katzen betreut. Allen diesen kleinen Samtpfoten ist eines gemein: Sie suchen ein erstes eigenes und vor allem bleibendes Zuhause. Denn im Tierheim wünscht sich niemand, dass man die einmal vermittelten Tiere irgendwo als Fundtiere wieder aufsammeln muss. „Wir wünschen uns für die Zwerge engen Familienanschluss“, so Just, „schön wäre es für sie, könnten sie jeweils im Doppelpack das Tierheim verlassen oder zu einer bereits vorhandenen Katze ziehen.“ Denn so sehr Katzen Menschen lieben - auch wenn sie es klugerweise nicht immer zeigen - bis auf ganz wenige Ausnahme haben sie auch gern engen Kontakt zu Ihresgleichen.

„Wir benötigen jede Menge Kittenfutter“

Zwei Katzen spielen und toben nun einmal anders, als Katze und Mensch. In den ersten Monaten sollten die Kleinen nur im Haus oder in der Wohnung leben, später freuen sie sich über einen gesicherten Balkon oder Garten. Und es wäre auch möglich, ihnen Freigang anzubieten, vorzugsweise in einer ruhigen Wohngegend. Nach telefonischer Vereinbarung kann man Dana und ihre Kumpels im Tierheim kennenlernen, verspricht Jacqueline Just. „Einige von ihnen könnten sofort das Tierheim verlassen, andere müssen noch eine gewisse Zeit gemeinsam mit ihren Müttern verbringen.“

Im Tierheim freut man sich auch zurzeit besonders über Futterspenden, denn die kleinen Racker haben großen Appetit. „Wir benötigen jede Menge Kittenfutter“, sagt Jacqueline Just. Es sollte Nassfutter sein, Babypaté oder Juniorfutter. Auch über Geldspenden für Futter und Streu freut sich Tierheim-Team. (mz)

Tierheim Zeitz, Naumburger Straße, www.tierheim-zeitz.de, 03441/21 95 19