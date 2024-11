Katwarn schlägt Alarm Gefahr in Zeitz! Brand bei Netto, Duk und Bäckerei in Theodor-Arnold-Promenade

In Zeitz steht ein Gebäudekomplex mit mehreren Geschäften, darunter ein Netto-Markt, das Duk-Kaufhaus und eine Bäckerei, in der Theodor-Arnold-Promenade in Flammen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Es besteht Gefahr für Anwohner durch die starke Rauchentwicklung.