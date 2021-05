Kater Thor wartet schon zehn Monate im Tierheim Zeitz

(Foto: J. Just)

Zeitz - Thor ist ein „Langzeitinsasse“ im Zeitzer Tierheim, da er schon seit zehn Monaten dort lebt. Doch auch er wünscht sich - umso mehr - endlich ein eigenes Zuhause und seine eigenen Menschen, bei denen er immer bleiben kann. Der Kater ist ein Jahr alt, geboren im Mai 2020, er ist kastriert. „Thor war kurzzeitig schon einmal vermittelt“, erzählt Jacqueline Just, die im Tierheim die Katzen betreut, „er kam aber zu uns zurück, weil man etwas ungeduldig mit ihm war.“ Wer sich für Thor entscheidet, sollte definitiv über Katzenerfahrung verfügen und sehr viel Geduld für ihn mitbringen. Er ist nämlich zurückhaltend und lässt sich ungern bedrängen. „Wenn er Vertrauen gefasst hat, kommt er aber von selbst auf die Menschen zu“, so Just, „er entscheidet dann aber auch selbst, wie weit und wie lange dieser Kontakt gehen soll.“

Thor soll gern als Einzelkatze in eine reine Wohnungshaltung vermittelt werden. Kinder soll es in der neuen Familie nicht geben und allzu viel Trubel sollte im neuen Zuhause auch nicht herrschen. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment etwas schwierig klingt, hat auch Thor ein liebevolles Zuhause verdient. Und gerade solche Tiere danken es ihren Menschen dann ganz besonders.

„Günstig wäre es, würden seine Interessenten mehrmals im Tierheim vorbeikommen, um sich langsam mit ihm vertraut zu machen“, erklärt Jacqueline Just. Dann besteht auch die Möglichkeit, sich Rat und Tipps von den erfahrenen Tierpflegern zu holen. (mz)

Tierheim Zeitz, Naumburger Straße, Kontakt und Terminabsprache: 03441/219519