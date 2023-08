Nachdem er in der Parklücke einen Unfall verursacht hatte (Symbolfoto), hat ein Pkw-Fahrer in Zeitz Unfallflucht begangen.

Zeitz/MZ - Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Zeitz gegen den mutmaßlichen Verursacher. Laut Revierangaben hatte der Pkw-Fahrer am Mittwochabend in der August-Bebel-Straße versucht, in eine Parklücke zu fahren. Dabei sei er mit einem anderen Auto kollidiert. Anschließend fuhr er davon und stellte seinen Wagen an einer anderen Stelle in der Straße ab. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen ermitteln.