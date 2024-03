Wer ehrenamtlich mitarbeiten will, kann sich noch bis zum 2. April anmelden. Wo man Informationen findet.

Am 9. Juni werden in Zeitz der Stadtrat und in den Ortschaften die Ortschaftsräte gewählt. Noch mangelt es an Kandidaten.

Zeitz/MZ/and. - In Zeitz gibt es derzeitig circa 22.400 Wahlberechtigte, die am 9. Juni dazu aufgerufen sind, wählen zu gehen. Neben Europa- und Kreistagswahl finden an diesem Tag auch die Stadtrats- und Ortschaftsratswahlen statt.

Wer nicht nur seine Stimme abgeben, sondern durch eigenes Engagement dazu beitragen möchte, über die Entwicklung in der Stadt Zeitz und den Ortschaften mitzuentscheiden, kann sich als Kandidat zur Wahl aufstellen lassen. Aufgerufen, sich erneut zur Wahl zu stellen, sind zudem auch die, die sich bereits seit Jahren kommunalpolitisch engagieren, betont Pressesprecher Lars Werner.

Wer sich im Ehrenamt als Vertreter für die Bürgerinnen und Bürger in den Stadt- oder Ortschaftsrat wählen lassen will, hat noch bis zum 2. April, 18 Uhr, Zeit. Denn an diesem Tag endet die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge.

Infos auf: www.zeitz.de/Rathaus-und-Service/Politik/Wahlen

Wer sich mit den nötigen Unterlagen nicht auskennt, kann sich telefonisch unter 03441/832 29 oder unter [email protected] im Wahlbüro der Stadt Zeitz melden.