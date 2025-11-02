Die ehemalige Lehrerin Marita Buschner wollte schon als Kind in die Ferne reisen. Als Seniorin verwirklichte sie ihr Vorhaben und schrieb ein Buch über ihre Erlebnisse in Kanada.

Wie sich eine 67-jährige Lehrerin ihre Träume verwirklicht

Schon als Kind wollte Marita Buschner reisen. Als Seniorin war sie mit ihrem Mann und Freunden in Kanada und schrieb ein Buch darüber.

Rehmsdorf/MZ. - Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. So sagt der Volksmund. Mit 67 Jahren erfüllte sich Marita Buschner gleich mehrere Träume: Druckfrisch hält sie ihr selbst geschriebenes Buch in den Händen. „Kanada, Alter schützt vor Träumen nicht“, so heißt es. Dabei ist der Untertitel Mutmachbuch für Senioren Programm.