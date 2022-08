Kamera in der Zeitzer Bahnhofshalle

Zeitz/MZ - Schließt der erst im April eröffnete Fahrkartenverkauf im Zeitzer Bahnhof demnächst wieder seine Pforten? „Nein“, sagt Gerhard J. Curth, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Bahnkunden, der die DRE Bahnverkehr GmbH mit dem Ticketverkauf in Zeitz beauftragt hat, auf Anfrage der MZ. Damit widerspricht er in Zeitz kursierenden Gerüchten. Allerdings bestätigt der Mann vom Bahnkundenverband, dass es in der Vergangenheit während der Schließzeiten des Schalterraumes Angriffe auf den Fahrkartenverkauf gegeben hat. Deshalb, so die Stadt als Eigentümerin des in Sanierung befindlichen Hauses, werde in diesen Tagen Videotechnik zur Überwachung der Baustelle in der Bahnhofshalle installiert. Wie Stadtsprecherin Sophie Schlehahn auf Anfrage mitteilte, sei die Installation bereits beauftragt. „Wir erwarten die Lieferung jeden Tag“, sagte sie Freitag. Installiert werden solle eine Baustellenkamera jenes Typs, der bereits auf der Baustelle der ehemaligen Kinderwagenfabrik Zekiwa arbeitet. „Die Kamera“, so Sophie Schlehahn, „wird im Wartesaal installiert und zu einem Sicherheitsdienst scharfgeschaltet.“ Im Falle eines Einbruchs könne der Sicherheitsdienst sofort Alarm auslösen und die Polizei informieren. Die genannte Lösung ist aus Sicht der Stadt eine „Zwischenlösung“. Insbesondere sei sie es für den Osteingang des Bahnhofs, also für jene Seite, die dem Busbahnhof zugewandt ist. Für diesen Eingang gibt es laut Stadt noch kein einbruchsicheres Gitter. „Die mechanische Sicherheit aller anderen Ein- und Zugänge ist gewährleistet“, heißt es. Und: „Wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, wird es selbstverständlich auch eine festinstallierte Sicherheitstechnik geben.“ Laut Schlehahn hat es im Mai und im Juni jeweils einen Einbruch gegeben. Die Stadt habe Anzeige erstattet. Beim jüngsten Einbruch im Juni sei ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Zwei Holz- und eine Glastür seien stark beschädigt worden. „Schränke wurden aufgebrochen“, heißt es. „Sehr wahrscheinlich waren die Täter auf Geldbeute aus, da insbesondere der Fahrkartenschalter beschädigt war“, so Sophie Schlehahn. Geld hätten der oder die Täter allerdings nicht erbeuten können, „weil alle Einnahmen vor Schließung des Bahnhofs gesichert werden“. Einbruch lohne sich in der Bahnhofshalle nicht.