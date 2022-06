Junges Leben auf dem alten Klosterberg

Der Verein der Kultur- und Bildungsstätte öffnet immer am letzten Sonntag im Monat die Tore. Was Besucher erwartet und was auf dem Gelände passiert.

Zeitz/MZ - Kinder toben um den Taubenturm und bringen Leben auf das Gelände von Kloster Posa. Bis Larissa Afanasyeva vom Zirkusprojekt Upsala sie zusammen ruft. Am Donnerstagnachmittag präsentieren sie nämlich ihren Eltern, was sie einen Monat lang gelernt haben. Es sind Kinder ukrainischer Flüchtlingsfamilien, die in Zeitz untergekommen sind. „Seit Mai trainieren wir hier vier Mal in der Woche. Wir freuen uns über diese Möglichkeit“, sagt Larissa Afanasyeva. Die Choreographin und der Verein Upsala sind keine unbekannten in Zeitz. Zuletzt brachten sie 2019 bei einem Familienfest Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Nun betreut Afanasyeva die ukrainischen Kinder, damit sie auch mal ihre Energie und Kreativität herauslassen können. Bei ihrem ersten kleinen Auftritt machen die kleinen Artisten Geräusche mithilfe ihrer Hände und Münder, die beispielsweise an Vögel oder Urwaldtiere erinnern. Gleichzeitig trommeln sie sacht auf leeren Plastiktonnen, bis schließlich ein Rhythmus entsteht.