Junge Logopädin kommt nach Zeitz

Julia Kurzrock aus der Elsteraue verstärkt das Team im Therapiezentrum am Kalktor. In welchen Fällen sie helfen kann.

Zeitz/MZ - Hell und farbenfroh sind die Räume der neuen Logopädin Julia Kurzrock im Therapiezentrum am Zeitzer Kalktor. Die 33-Jährige hat ein breitgefächertes Aufgabenfeld. Sie hilft zum Beispiel Kindern, wenn sie stottern oder lispeln, wenn sie schlecht sprechen oder Probleme bei der Lautbildung haben. In Zeiten, wo schon kleine Kinder immer häufiger vor dem Fernseher oder Computer sitzen, bereits in jungen Jahren am Handy oder Tablett spielen und der Konsum von solcher Art Medien steigt, häufen sich auch die sprachlichen Probleme bei den Heranwachsenden. „Es werden seltener Geschichten vorgelesen, das wirkt sich auf die Sprache aus, auf den Sprachwortschatz und das inhaltliche Verstehen“, sagt die Logopädin. „Und der Rucksack mit Problemen wird bei Kindern immer größer“.