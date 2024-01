Rund 180 Busfahrer beschäftigt die PVG im Burgenlandkreis. In Zeitz gibt es eine eigene Fahrschule, wo seit 2020 Frauen und Männer am Lenker ausgebildet werden.

Busfahrschule in Zeitz: Kristin Stubenrauch möchte Busfahrerin werden und absolviert mit PVG-Chef Lutz Däumler praktische Fahrstunden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Das neue Fahrzeug von Kristin Stubenrauch und Christian Kaulfuß ist stolze zwölf Meter lang, stattliche 3,40 Meter hoch und bringt zwölf Tonnen auf die Waage. Sie wollen künftig einen Bus lenken und absolvieren aus diesem Grund eine Bus-Fahrschule. „Heute sitze ich zum achten Mal hinter dem Buslenker und fahre durch Zeitz“, erzählt Christian Kaulfuß. Der Naumburger ist 41 Jahre alt, hat bisher auf dem Bau und in der Logistik gearbeitet. „Ich denke, für mich ist es ein guter Zeitpunkt, noch einmal etwas Neues zu wagen und Busfahrer werden derzeit gesucht. Ich hoffe, dass ich es in meinem neuen Job dann bis zur Rente schaffe“, erzählt der 41-Jährige über seine Beweggründe zum Wechsel. So arbeitet er seit dem 1. September bei der Personennahverkehrsgesellschaft (PVG) Burgenlandkreis.