Jung und alt treffen sich an der Milchbank in Raba

Raba/MZ - Früher gehörte sie in nahezu jedes Dorf: Die Milchbank. Sie stand in der Mitte des Ortes, Bauern brachten einst die frisch gemolkene Milch und man traf sich zum Schwätzchen. Heute muss man eine Milchbank schon suchen - in Raba rückte der historische Ort am vergangenen Wochenende in das Zentrum des Dorflebens. Jung und Alt kamen auf die Straße und feierten in geselliger Runde. Seit etwa 20 Jahren trifft man sich in Raba einmal im Jahr zum „Milchbankfest“.

„Ich bin in Raba geboren und früher war es eine Holzbank“, erinnert sich Günter Graul. Der Senior habe sie damals sogar selbst mitgebaut. Die Kannen fassten 20 Liter Milch und wurden täglich abgeholt. Ein Exemplar steht noch bepflanzt auf der Bank. Denn heute gibt es zwar noch einen Bauern mit Kühen, die Milch holt freilich ein Lkw. Als im Dorf vor Jahren der Konsum schloss, verlor man auch den Treff zum Plaudern. Die Damen trafen sich ab und zu noch zum Kaffeekränzchen und Gesprächen, zum Wandern oder einfach nur so. Irgendwann entstand die Idee zum Milchbankfest.

89 Einwohner hat das Dorf Raba

89 Einwohner hat das Dorf am Rande des Zeitzer Forstes. Jeder bringt Stuhl oder Bank mit, dazu selbst gemachtes Essen. Die Palette reicht dabei von warmer Pizza, über Salate, Würstchen, Tomaten und Zucchini aus dem Garten bis zu Kuchen. Die Kinder toben fröhlich durchs Grüne. Autos fahren an diesem Tag nicht durch die kleine Dorfstraße.

Auch junge Familien wohnen in Raba. Carolin Wötzel und ihr Mann zum Beispiel leben seit acht Jahren hier und haben drei Kinder, der jüngste Spross ist gerade mal sechs Wochen alt und schläft im Kinderwagen. In Raba lässt es sich gut leben. „Wir sind vor vielen Jahren auch von Zeitz nach Raba gezogen“, sagt Ilona Röhming und mag das Leben hier.