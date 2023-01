Zeitz/MZ - Die Stimme von Julia Rothe erfüllt am Samstag den Probenraum in der Altenburger Straße und eine muntere Kinderschar umgibt sie. Die 22-Jährige ist zurück in Zeitz und spielt nach drei Jahren Pause im neuen Musical „The Sound of Music“ eine anspruchsvolle Hauptrolle. Dazu fährt sie zweimal in der Woche zur Probe in ihre alte Heimatstadt. „Ich studiere in Halle Lehramt und möchte einmal Gymnasiasten in Englisch und Spanisch unterrichten“, erzählt die 22-Jährige. Schon im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Theaterspielen in Zeitz und etablierte sich später erfolgreich in der Jugendtheatergruppe Karambolage. Hier kennt man sie zum Beispiel aus den Musicals Cats, Linie 1 und All Shook up. Für ihr kulturelles Engagement wurde Julia Rothe auch schon mit dem Wolfsohn-Preis ausgezeichnet. Jetzt wechselte sie zum Amateurtheater Mu-Th. Viele Darsteller kennt sie bereits und auch die Theater-Macher Rotraud Denecke und Thomas Volk kennt sie aus den anderen Gruppen schon. Sie geben im Mu-Th den Ton an, wählen gemeinsam mit den Akteuren die verschiedenen Stücke aus, proben und bereiten die Auftritte vor. So traf man sich am Samstag zu einer großen gemeinsamen Probe. Freilich in Wohlfühlsachen, denn bislang laufen die Proben noch ohne Kostüme. Dafür fährt das Sofa schon mal auf Rollen durch den Raum.

