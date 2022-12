Jugendlicher wollte Alkohol stehlen

Theissen/MZ - Das Personal eines Supermarktes in Theißen konnte am Mittwochabend einen Ladendieb stellen. Wie das Polizeirevier mitteilte, hatte der jugendliche Dieb mehrere Flaschen mit Spirituosen in seiner Kleidung versteckt und wollte den Markt in der Zeitzer Straße verlassen, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterinnen alarmierten die Polizei, die die Identität des Jugendlichen feststellen konnte und strafrechtliche Ermittlungen einleitete.