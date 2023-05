Ein Streifenwagen der Polizei (Symbolfoto). In Zeitz sind die Beamten in die Geußnitzer Straße gerufen worden, weil dort in einem Geschäft ein Ladendieb gestellt worden war.

Zeitz/MZ - Das Personal in einem Geschäft in der Geußnitzer Straße in Zeitz hat am Freitagmorgen einen Jugendlichen beim Ladendiebstahl ertappt. Er hatte Waren eingesteckt und an der Kasse nicht bezahlt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Herbeigerufene Streifenbeamte stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.