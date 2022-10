Jugendliche zielen auf Scheiben in Zeitzer Innenstadt

In Zeitz wurden in den Nächten zu Sonntag und Montag offensichtlich wieder Feuerwerkskörper gezündet.

Zeitz/MZ - Ruhige Nächte hat es am Wochenende für viele Zeitzer nicht gegeben. In mehreren Stadtteilen wurde offensichtlich randaliert. Am Sonntag lag dann wieder viel Müll in der Fußgängerzone und in der Schützenstraße.