Über 80 Kinder und Jugendliche von sieben Feuerwehren treffen sich am Wochenende in Bergisdorf. Der Spaß steht dabei im Vordergrund.

Der Bergisdorfer Sportplatz wurde von Helfern für das am Wochenende stattfindende Feuerwehrevent der Jugendfeuerwehren vorbereitet, dabei waren (v.l.n.r.) Sabine Böhme-Krause, Jens Tischendorf, Josephin Schubert, Thomas Rothe, Danilo Hilscher, Susanne Hilscher

Bergisdorf/MZ - Am Wochenende wird auf dem Sportplatz in Bergisdorf mächtig was los sein. Dabei geht es aber nicht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

um ein Turnier des Reit- und Fahrvereins (RFV). Denn am kommenden Sonnabend, 17. Juni, treffen sich die Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst zu einem Aktionstag.