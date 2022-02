Jugendcafé in Zeitz: In den Winterferien wird gespielt und gekocht

Im Haus der Jugend in der Zeitzer Freiligrathstraße sollen in den Winterferien auch die Dartspfeile fliegen.

Zeitz/MZ/ank - Kochen, kickern, Fitnessübungen: Die Mitarbeiter des Jugendkontaktcafés (Juk-Café) im Haus der Jugend in der Zeitzer Freiligrathstraße haben für Kinder und Jugendliche ein Programm für die bevorstehenden Winterferien vorbereitet. Dabei geht es unter anderem um Bewegung und um gesunde Ernährung. Und so wird am Montag, 14. Februar, vegetarisch gekocht. Zusammen mit Mario Pacholski, Vorsitzender des Frauen- und Kinderschutzvereins Zeitz (Fuks), der das Kontaktcafé betreibt, werden Pommes, Burger und Salat zubereitet. Am Tag darauf werden historische Spiele vorgestellt, ausprobiert und es kann eines sogar selbst gebastelt werden. Beim einem Dartsturnier fliegen am Mittwoch, 16. Februar, die Pfeile. Dabei geht es um Spiel und Spaß und auch um den Juk-Café-Wanderpokal. Ein solcher wird tags darauf beim Tischkickern ebenfalls vergeben, zusammen mit Urkunden und Medaillen. „Fitnesspower & gesundes Essen“ heißt es zum Ferienabschluss am Freitag. Zunächst geht es an verschiedenen Stationen sportlich zu. Später wird zusammen mit Café-Mitarbeiterin Heike Friedrich ein gesundes Abendessen zubereitet.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen kostet jeweils 2,50 Euro. Los geht es 14 Uhr. Nur das Angebot am Dienstag startet bereits 10 Uhr am Vormittag.

Die Mitarbeiter des Hauses raten Kindern und Jugendlichen, sich vorab für die Teilnahme anzumelden. Mitmachen können Kinder und Jugendliche, die gegen das Coronavirus geimpft sind, die von Corona genesen sind und diejenigen, die einen aktuellen negativen Coronatest haben. Anmeldung und Kontakt über Telefon 03441/688 86 23