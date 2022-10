Jüdisches Leben im Burgenlandkreis in Bildern

Zeitz/MZ - „Tikkun Olam“ ist Hebräisch und steht für „die Welt verbessern“. „Das ist einer der wichtigsten Bausteine im Judentum, ähnlich der christlichen Nächstenliebe“, sagt Aaron Guttstein. So stand für den Kaynaer Juden schnell fest, wie er sein neuestes Buch nennen wird. „Tikkun Olam geht alle an“, heißt der Bildband, welchen er nun veröffentlicht hat. Das Buch ist in der Schmiede Schmidt in der Zeitzer Roßstraße 3 sowie per E-Mail erhältlich ([email protected], bitte Schreibweise beachten).

Seit Jahren trägt Aaron Guttstein alles Erdenkliche zusammen, was er über das jüdische Leben in Zeitz und dem Burgenlandkreis finden kann. Neben Urkunden und weiteren Textdokumenten hat sich dabei vor allem eines angesammelt: „Ich habe inzwischen circa 450 Fotos in meinem Bestand. So kam mir die Idee, sie in einem Bildband zu veröffentliche“, erklärt der Kaynaer. Rund die Hälfte, nämlich 235 Fotos haben es schließlich in das fertige Werk geschafft, welches 128 A4-Seiten im Farbdruck umfasst und für 25 Euro erhältlich ist. Die Bilder stammen aus dem Zeitraum vom 19. Jahrhundert bis zur Zeit des Nationalsozialismus.

Mit einem Hochzeitsfoto begann es

„Angefangen hat alles mit einem Foto eines jüdischen Paares, das 1929 seine Goldene Hochzeit gefeiert hat. Darauf bin ich durch die ehemalige Zeitungsbeilage ,Unsere Heimat im Bild’ gestoßen“, erinnert sich Aaron Guttstein. „Es kann doch nicht sein, dass es aus dieser Zeit nur ein Foto eines jüdischen Paares gib. Sie hatten doch alle Familien“, führt er aus, was ihn angetrieben habe, tiefer in die Recherche zu gehen.

Dabei konnte er auch neue Erkenntnisse zutage fördern, so zum Beispiel von einer Zeitzer Jüdin. „Bei Auguste Lévi ging man immer davon aus, dass sie im KZ Auschwitz gestorben ist. Aber dann ist eine Sterbeurkunde aufgetaucht, in der als Todesursache ,Schlafmittelvergiftung’ aufgeführt ist“, nennt er ein Beispiel. Die Vermutung liege also nahe, dass sich Auguste Lévi selbst das Leben genommen hat. Vermutlich, um einem grausameren Tod durch die Nationalsozialisten zu entgehen. „Ich habe viel über das damalige Leben der Juden herausfinden können, nicht nur in Zeitz, sondern kreisweit“.

Material für weitere Bücher

Die Fotos hat er sowohl aus Archiven als auch anderen öffentlich zugänglichen Quellen, aber auch von Verwandten ehemaliger, hiesiger Juden aus der ganzen Welt erhalten. „Durch die Recherche bin ich immer wieder auf neue Leute gestoßen. Zum Teil melden sie sich auch bei mir. Es wird also noch ein ganzer Schwung kommen“, ist sich Aaron Guttstein sicher, dass ihm das Material für weitere Bücher nicht so schnell ausgehen wird.

Das nächste ist deshalb auch schon Planung. Es soll ein Folgeband seines 2017 erschienenen Werkes „Lebenswege. Die Shoa in Zeitz 1933-1945“ werden, welches 722 Seiten umfasste und unter anderem ausklappbare Familienstammbäume enthielt. Es wird dann das vierte Buch des Heimatforschers sein.