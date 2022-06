Jubiläumsparty im Parkhaus Grana

Zeitzer Agentur The Dome Event feiert die zehnte Discoparty in der Tiefgarage im Einkaufszentrum in Grana. Was die Besucher alles erwarten dürfen.

Zeitz/Grana/MZ - „Wir sind beide in Grana groß geworden. Da ist es für uns eine ganz besondere Angelegenheit, wenn wir in dieser tollen Location eine Party machen“, sagt Frank Hoffmann. Zusammen mit seinem Partner Andreas Schröder richtet er am Sonnabend, 2. Juli, im Parkhaus im Einkaufszentrum „Am Floßgraben“ in Grana das Event „Tiefgarage meets G3“ aus. Es ist die mittlerweile zehnte Veranstaltung dieser Art, auch wenn Hoffmann und Schröder nicht an jeder beteiligt gewesen waren.