Im kleinen Zettweil wird am Samstag groß gefeiert Jubiläum in Zettweil: Kriegerdenkmal vor 100 Jahren eingeweiht

Das Kriegerdenkmal in Zettweil wird am Wochenende 100 Jahre alt. Allein die Geschichte des Denkmals ist eine Story für sich. Mit einer Ausstellung wird in Zettweil an die Geschichte erinnert.