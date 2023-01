Jetzt geht es los: Weichen für Vier-Millionen-Projekt in Tröglitz gestellt

Der Gemeinderat Elsteraue stimmt Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Tröglitz zu. Warum ohne Fördermittel gebaut werden soll.

Mehr als 30 Kameraden aus verschiedenen freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Elsteraue verfolgten am Donnerstagabend die Sitzung des Gemeinderates. Darunter auch zahlreiche Tröglitzer. Im vergangenen Jahr wurden die Tröglitzer zu 50 Einsätzen gerufen. In diesem Jahr waren es bisher drei.

Alttröglitz/MZ - Jetzt ist es beschlossene Sache: In Tröglitz kann ein neues Feuerwehrgerätehaus für rund vier Millionen Euro gebaut werden. Das beschloss der Gemeinderat der Elsteraue am Donnerstagabend auf einer Sondersitzung. Es gab zehn Jastimmen, sechs Gegenstimmen und eine Enthaltung. Als nächsten Schritt soll die Gemeindeverwaltung einen Kredit für das Bauvorhaben beantragen, denn die kommunale Kasse ist leer. So muss der Neubau komplett über Kredit finanziert werden.