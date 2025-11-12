Von vergessenen Namen auf dem Blasebalg bis zur Hochzeit von Schumanns Eltern – die Geußnitzer Kirche steckt voller Geschichten und kleinen Wundern. Welche das sind.

„Jede Kirche hat ihre Geheimnisse“ – Ortsbürgermeister enthüllt die sieben Wunder von Geußnitz

Von Robert Schumanns Eltern bis zur alten Opitz-Orgel

Der Klingelbeutel stammt aus dem Jahr 1849. Bürgermeister Gerhard Kissmann demonstriert die Handhabe.

GEUSSNITZ/MZ. - „Nur noch zwei Bänke und kleine Ausbesserungsarbeiten, dann sind die Malerarbeiten in der Kirche beendet“, sagt Gerhard Kissmann (parteilos), Ortsbürgermeister von Geußnitz. Die graugrüne Originalfarbe habe er sich beim Autolackierer in Näthern mischen lassen.