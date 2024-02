Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Das gab es noch nie. In Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse und dem Projekt „Leipzig liest“ ermöglicht die Zeitzer Bibliotheksinitiave, ein Stück der Buchmesse auch in Zeitz zu erleben. Autor Frank Goldammer wird am 21. März für das Format „Zeitz liest mit“ in der Stadt an der Weißen Elster zu Gast sein. Dort wird er mit „In Zeiten des Verbrechens: Max Hellers erster Fall“ einen Teil seiner beliebten Kriminalromanreihe in der Revierstube der Brikettfabrik Hermannschacht Zeitz lesen.