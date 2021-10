Droyssig/MZ - Was eigentlich gut gemeint war, hat in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Am Ende wurden die Erleichterungen durch das Land Sachsen-Anhalt bezüglich der Jahresabschlüsse von 2013 bis 2020 noch nicht an den VG-Rat empfohlen.

Jahresabschlüsse der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst sorgen für reichlich Diskussionsstoff

Angestoßen hatte die Diskussion Stefan Leier (CDU). „Dürfen wir den Erlass vom Land denn überhaupt nutzen, wenn wir auch nur eine der Voraussetzungen dafür nicht erfüllen?“, fragte er. Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) entgegnete, dass es sehr schwer sei, all diese zu erfüllen. „Mit dem derzeitigen Personalbestand schaffen wir das sowieso nicht. Die Stadt Zeitz hat ähnliche Probleme mit der Erfüllung“, so Kraneis. Leier schlug daraufhin vor, einen Umsetzungsplan zu erstellen und beantragte den direkten Beschluss im Verbandsgemeinderat.

„Müssten wir das aber nicht noch einmal im Ausschuss vorberaten?“, warf Heiko Arnhold (CDU) ein. Frank Jacob (Die Linke) meinte, dass das ja nun geschehen sei und wurde von Lutz Oschmann (Bürgerliste) bestätigt. Anemone Just (CDU) war dagegen auf der Seite von Arnhold. Der wiederum meinte, „dass wir eine Strategie für die Vorgehensweise bräuchten. Im Zweifel müsste das ein externer Dienstleister machen.“ Fachbereichsleiterin Jenny Schuft schlug dem Ausschuss schließlich die Zurückverweisung und erneute Beratung in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor. Dem schlossen sich die Mitglieder an.