Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sprossen/MZ. - Mehr als 60 Bäume haben vier Waidmänner der Jägerschaft Zeitz am Wochenende in der Nähe des Flugplatzes Sprossen gepflanzt. „Wir haben Eichen, Wildapfel und andere heimische Laubbäume gesetzt. Sie brauchen in den nächsten Jahren weitere Pflege, müssen zum Beispiel regelmäßig vom Wildwuchs frei geschnitten werden und bekommen noch Hüllen als Schutz vor Verbiss. Wir tun alles, so dass die zarten Stämme zu stattlichen Bäumen heranwachsen und dem Niederwild in diesem Bereich Rückzugsmöglichkeiten bieten können“, sagt Wolfgang Großkopf. Er ist seit vielen Jahren mit Leib und Seele Jäger, gehört zu 116 Mitgliedern im Kreisjägerverein Zeitz und ist dort Schatzmeister. Für Großkopf sind Jäger vor allem Pfleger der Natur und des ökologischen Umfeldes. Denn bereits im vergangenen Jahr haben die Jäger in ihren Revieren zahlreiche Bäume und Sträucher gepflanzt. Großkopf hat mehrere Reviere gepachtet, dazu gört auch Würchwitz 1 mit dem Flugplatz in Sprossen. Insgesamt hat er gemeinsam mit weiteren drei Pächtern und mehreren Begehungsscheininhabern in der Saison 2023/2024 bislang sieben Wildschweine, vier Füchse und neun Waschbären im Revier Würchwitz zur Strecke gebracht. Im Revier Rehmsdorf waren es in dieser Saison bisher acht Wildschweine, fünf Füchse und zehn Waschbären. Und im großen Revier Spora 23 Wildschweine, 24 Füchse und 62 Waschbären. Auch Tiere, die zum Beispiel bei Verkehrsunfällen ums Leben kamen zählen zu dieser Statistik, so verrät der Schatzmeister der Jäger.