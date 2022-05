Ist in Zeitz wieder ein Feuerteufel unterwegs?

Baumaschinen, Abfallbehältnisse sowie Müll und Unrat in Kellern oder auf Dachböden brennen immer wieder in Zeitz. Wie es konkret aussieht.

In der Freiligrathstraße hat es in den letzten Wochen zweimal gebrannt, einmal Müll in einer Halle und einmal ein Bagger.

Zeitz/MZ - In der Nacht zu Montag haben zwei Papiercontainer im Platanenweg in Zeitz-Ost gebrannt. Der Schaden ist mit 12.000 Euro sehr hoch, denn die Flammen griffen auf eine Fassade über. In der Kuhndorfer Straße in Zeitz ist in der Nacht zum Freitag ein Bauwagen bei einem Brand vollständig zerstört worden. Auch hier ist laut Polizei die Brandursache noch nicht geklärt. Brandstiftung ist, wie bei den meisten Bränden in den letzten vier Monaten, recht wahrscheinlich. Die Ermittlungen laufen.