Ist das drohende Aus für Hyzet-Klubhaus vom Tisch?

Abgeordnete bekennen sich klar zum Erhalt des Kulturzentrums in Alttröglitz. Finanzausschuss spricht sich gegen geplantes Konsolidierungskonzept aus.

Alttröglitz/MZ - Alles wieder auf Anfang: Der Haushalt der Gemeinde Elsteraue muss möglicherweise neu erarbeitet werden. Grund dafür ist das Konsolidierungskonzept, das erhebliche Maßnahmen zur Einsparung beinhaltet. Denn die Gemeinde schreibt rote Zahlen in Millionenhöhe und muss aus diesem Grund nach Einnahmen und Einsparungen suchen. So schlug die Verwaltung vor, die Elternbeiträge für Kinderbetreuung um 20 Euro je Monat und Kind zu erhöhen. Darüber debattierten in dieser Woche Bau- und Finanzausschuss.