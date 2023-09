Mibrag investiert rund 25 Millionen Euro und baut bei Pödelwitz eine neue Photovoltaik-Anlage. Wie es an dem Standort weitergeht.

Im Tagebau Schleenhain treffen Welten aufeinander: Auf dem Abbaufeld Peres wurde eine große Photovoltaik-Anlage gebaut und am Mittwoch feierlich eingeweiht. Dahinter befindet sich der Kohlemischplatz und am Horizont das Braunkohlen-Kraftwerk Lippendorf.

Pödelwitz/MZ - Eine zukunftsweisende Stunde für das Bergbauunternehmen Mibrag: Armin Eichholz drückt am Mittwoch am Rande des Tagebaus Schleenhain bei Pödelwitz auf den Knopf und setzt damit symbolisch eine leistungsstarke Photovoltaik-Anlage in Gang.