Von dem Ausbau, der 2024 beginnen soll, werden rund 3.390 Haushalte in der Gemeinde profitieren.

Gemeinde Elsteraue erhält Glasfaser - Was Bürgermeister Andreas Buchheim sich davon verspricht

Am Dienstag unterschrieben Andrea Nemitz-Jänicke und Andreas Buchheim die gemeinsame Erklärung.

Alttröglitz/MZ - „Die Ansprüche der Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig“, sagt Andreas Buchheim (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, sollen nun 3.390 Haushalte in der Gemeinde Glasfaseranschlüsse erhalten. Eine gemeinsame Erklärung dazu unterzeichneten die Gemeinde und der Anbieter Glasfaserplus jetzt in Alttröglitz.