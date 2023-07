Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Jetzt geht es los: Denn am 1. August beginnt das neue Ausbildungsjahr, und auch in der Firma Installation Zeitz startet ein neuer Lehrling. „Aber es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Wir hatten drei Bewerber und konnten am Ende nur einen davon nehmen“, sagt Martin Schwan, einer von zwei Geschäftsführern. Denn der Beruf eines Anlagenmechanikers für Heizung, Sanitär und Klimatechnik braucht viel handwerkliches Geschick, auf dem Zeugnis mindestens die Note 3 in Mathe und Physik. Denn die Monteure tragen im späteren Beruf viel Verantwortung, schließen zum Beispiel Gasleitungen an und installieren die Wasserversorgung. Da darf nichts schiefgehen. Doch Lehrlinge zu finden sei schwer.