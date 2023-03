Zeitz/Kretzschau/MZ - Es mutete wie pure Zeitverschwendung für die Beteiligten an. Erst gab es vor dem Amtsgericht in Zeitz zahlreiche widersprüchliche Aussagen, dann erscheint das Opfer nicht zu seiner Zeugenaussage. Am Ende wird das Verfahren gegen einen 38-jährigen Zeitzer, der mittlerweile in der Gemeinde Kretzschau wohnt, eingestellt. So konnte nicht wirklich aufgeklärt werden, ob er im Streit um seine Freundin einem Bekannten ein Messer in das Gesäß gestochen hatte.

