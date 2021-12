Innenstadt in Zeitz strahlt im Advent mit Weihnachtsbaum und Licht

Die Schmuckelemente in den Straßen tragen zur Atmosphäre bei, hier mit Mond in der Judenstraße

Zeitz/MZ - Viele Lichter funkeln in der Adventszeit in Zeitz. Die Straßen in der Altstadt sind mit Schmuckelementen überspannt. Auch an Laternen leuchten weihnachtliche Motive.

Der Altmarkt vor dem Rathaus in Zeitz ist die gute Stube der Stadt. Dort steht auch der wieder der große Weihnachtsbaum, eine stattliche Fichte, die in Tröglitz gefällt wurde. Sie ist circa 11,50 Meter groß und 1,1 Tonnen schwer und strahlt mit der Lichterkette vor dem ebenfalls erleuchteten Rathaus - falls die Lichterkette nicht wieder von Vandalen zerstört wird. Zweimal ist das in letzter Zeit schon vorgekommen.

So weihnachtlich ist Zeitz: Der große Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt korrespondiert gut mit dem Rathausturm. Foto: Torsten Gerbank

Der zweite Weihnachtsbaum ist sozusagen das Tor zur Innenstadt. Er steht am Roßmarkt, direkt an der Fischstraße und mit Blick zur nunmehr auch abends erleuchteten Michaeliskirche. Auch er leuchtet mit vielen Lämpchen und ist abends ein hübscher Anblick.

Zusammen mit doch einigen liebevoll geschmückten Schaufenstern macht das schon Stimmung in der Stadt. Zu den Schaufenstern gehören auch die, die auch in diesem Jahr wieder vom Sachgebiet Kultur und Tourismus weihnachtlich gestaltet wurden: Märchenfiguren und Weihnachtsmann statt leerer Schaufenster leerstehender Geschäfte.

Auch einige Geschäfts- und Privathäuser haben Lichterketten, Sterne oder Schwibbögen in und vor den Fenstern. Viel Freude bereiten die Tannenbäumchen, die Kinder aus Zeitzer Kitas geschmückt haben - oft mit guten Wünschen versehen.