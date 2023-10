Chef der Infra Zeitz stellt sich im Gemeinderat der Elsteraue vor. Er ist sich sicher: Im Chemiepark in Alttröglitz kann die Anzahl der Arbeitsplätze verdoppelt werden.

Infra-Chef spricht von 1.000 neuen Jobs in Zeitz

Christoph Hansel ist der neue Chef der Infra Zeitz und stellt am Donnerstagbend seine Pläne für den Chemie- und Industriepark vor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ - Das war ein Paukenschlag zur Sitzung des Gemeinderates: „Bis zum Jahr 2030 möchte ich rund 1.000 neue Arbeitsplätze im Chemie- und Industriepark Zeitz schaffen“, sagte Christoph Hansel. Er ist seit dem 1. Juli der neue Chef der Infra Servicegesellschaft Zeitz, die den Park betreibt, Hansel stellte sich am Donnerstagabend dem Gemeinderat vor. Wie genau die neuen Arbeitsplätze entstehen sollen, blieb offen. Auf MZ-Nachfrage am Freitag sagte er: „Wir haben Interessenten und Potenzial“. Nähere Details nannte er nicht. Derzeit gibt es rund 1.000 Arbeitsplätze im Park. „Diese Zahl wollen wir verdoppeln“, kündigte Christoph Hansel an.