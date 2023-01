Wie Kohle in der alten Ziegelei Reuden zu Kuhfutter wird

In der Reudener Firma Biochar wird wieder produziert und Bio-Kohle hergestellt, Betriebsleiter Ronald Reichelt in der Halle.

Reuden/MZ - In den großen Hallen der alten Ziegelei in Reuden zieht wieder neues Leben ein. Die Convoris-Unternehmensgruppe investiert rund 30 Millionen Euro in diesen Standort und will hochreine Bio-Kohle produzieren.