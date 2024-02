In Zekiwa brennt noch Licht: Nachts ist das ehemalige Produktionsgebäude in Zeitz erleuchtet

Zeitz/MZ. - Im Zekiwa-Gebäude brennt noch Licht. Und das jede Nacht und sehr hell. Das stellten gleich mehrere Leser fest und fragten, ob das nicht Verschwendung von Ressourcen und vor allem Geld sei.

„Es heißt ja immer wieder, dass die Energiekosten, also auch die Stromkosten, einen dicken Brocken im defizitären Haushalt ausmachen“, schrieb Dietmar Schäfer. „Und hier wird alles innen über Monate taghell erleuchtet. Das widerspricht sich doch.“

Das Licht ist an und wird es auch jede Nacht bleiben, bis das Stadtarchiv eingezogen ist. Dann nämlich gehen auch Bewegungsmelder und Sicherungssystem in Betrieb. Das erläutert Stadt-Pressesprecher Lars Werner auf Anfrage der MZ. „So lange es offiziell noch Baustelle ist, wird es nachts bestreift“, so Werner, „Bewegungsmelder, die für die Sicherheit garantieren sollen, sind noch nicht in Betrieb.“ Deshalb sei das Licht an – als Unfallschutz für die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens und zur Sicherheit für das Objekt. „Sobald dann das Archiv eingezogen und eröffnet ist, wird das nicht mehr nötig sein.“

Licht brennt nachts im ehemaligen Zekiwa-Gebäude in Zeitz. Muss das sein? fragen Leser. Leserfoto Dietmar Schäfer

Auf die Finanzen der Stadt sollte es sich nicht auswirken, so Werner, es sei bei den Gesamtkosten der Maßnahme mit geplant.