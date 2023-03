In der Schule Am Schwanenteich lernen 80 Kinder mehr als im Schulentwicklungsplan der Stadt Zeitz vorgesehen. Welche Probleme das bringt und was es mit der Digitalisierung auf sich hat.

Zeitz/MZ - Die Zeitzer Sekundarschule Am Schwanenteich platzt aus allen Nähten. „Laut Schulentwicklungsplan hätten wir in diesem Jahr 299 Schüler, die Realität sieht anders aus. Wir haben 90 Schüler mehr und werden im nächsten Jahr erstmals über 400 Schüler liegen“, sagt Schulleiter Holger Schmidt. Ein Grund dafür ist der Ukraine-Krieg. So lernen derzeit 30 ukrainische Kinder in der Schule. Hinzu kommen weitere Mädchen und Jungen von Flüchtlingen anderer Nationen. „Etwa zehn Prozent unserer Schüler sind Flüchtlinge, da haben wir es noch gut. In der zweiten städtischen Sekundarschule in der Schillerstraße liegt der Anteil der Flüchtlingskinder bei 40 Prozent“, sagt Schmidt.